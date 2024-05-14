Сейчас инцидент с курсантом расследуют правоохранители. Они должны определить из-за чего произошла трагедия и привлечь всех виновных лиц к ответственности.
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В Одессе курсант погиб во время прыжка с парашютом
Журналисты одесского издания "Думская" сообщили, что трагедия с 20-летним одесситом Дмитрием Х. произошла в воздухе после того, как курсант покинул вертолет. В частности, парень погиб во время того, как выполнял учебный прыжок.
В издании сообщили, что парень учился на факультете подготовки специалистов военной разведки и сил специальных операций. Из открытых источников известно, что этот факультет есть только в Военной академии в городе Одесса.
Сейчас Государственное бюро расследований проводит следственные действия. Именно правоохранители из ГБР должны определить причастных к этой трагедии и привлечь их к ответственности.
Ранее в Одессе были погибшие после обстрела баллистикой
- Российская армия вечером 29 апреля обстреляла Одессу баллистикой. В результате в городе были повреждения инфраструктуры, а также погибшие и раненые.
- Из-за российского обстрела в Одессе погибли 5 человек. В медучреждениях продолжали лечение 23 пострадавших. В тяжелом состоянии находились 8 человек, из них 4 – в крайне тяжелом, в том числе и четырехлетняя девочка.
- Кроме того, в результате атаки по Одессе погиб проректор Международного гуманитарного университета (МГУ) Борис Васильев. В образовательном учреждении подтвердили информацию и выразили соболезнования родным и близким очередной жертвы вражеской агрессии.
- В Офисе генпрокурора подтвердили, что по городу ударили баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом. Взрыв был такой силы, что в радиусе 1,5 километра от места обстрела изъяли металлические фрагменты и обломки ракеты. Это оружие предназначено для массового уничтожения гражданского населения.
- Также в Одессе после взрывов произошло сильное возгорание во дворце студентов Одесской юридической академии. Известно, что в народе его называют "замком Гарри Поттера".