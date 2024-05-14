Сейчас инцидент с курсантом расследуют правоохранители. Они должны определить из-за чего произошла трагедия и привлечь всех виновных лиц к ответственности.

Интересно В Одессе водитель Audi вылетел на тротуар и сбил двух подростков

В Одессе курсант погиб во время прыжка с парашютом

Журналисты одесского издания "Думская" сообщили, что трагедия с 20-летним одесситом Дмитрием Х. произошла в воздухе после того, как курсант покинул вертолет. В частности, парень погиб во время того, как выполнял учебный прыжок.

В издании сообщили, что парень учился на факультете подготовки специалистов военной разведки и сил специальных операций. Из открытых источников известно, что этот факультет есть только в Военной академии в городе Одесса.

Сейчас Государственное бюро расследований проводит следственные действия. Именно правоохранители из ГБР должны определить причастных к этой трагедии и привлечь их к ответственности.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего во время учебного прыжка с парашютом курсанта в Одессе.

Ранее в Одессе были погибшие после обстрела баллистикой