Одессит сбил двух пешеходов 2008 и 2006 года рождения, находившихся на тротуаре. Девушки получили переломы.

Смотрите также Чудом уцелел: в Киеве перевернулся грузовик и чуть не задавил прохожего

Что известно о ДТП в Одессе

Авария произошла около 19 часов. Водитель двигался в направлении Адмиральского проспекта. Не справившись с управлением, он выехал с дороги на тротуар, где находились пешеходы.

У старшей девочки обнаружили перелом плеча. Младшая в результате ДТП получила перелом ноги.

Полицейские установили, что водитель авто был в трезвом состоянии. Мужчине инкриминируют часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса. Ему грозит штраф от 17 до 30 тысяч гривен с лишением прав управлять авто 3 года.

Окончательные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Аварии на дорогах Украины: последние новости