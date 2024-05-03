Одесит збив двох пішоходів 2008 та 2006 року народження, що перебували на тротуарі. Дівчата отримали переломи.

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Що відомо про ДТП в Одесі

Аварія сталася близько 19 години. Водій рухався у напрямку Адміральського проспекту. Не впоравшись із керуванням, він виїхав з дороги на тротуар, де перебували пішоходи.

У старшої дівчинки виявили перелом плеча. Молодша у результаті ДТП отримала перелом ноги.

Поліцейські встановили, що водій авто був у тверезому стані. Чоловіку інкримінують частину 1 статті 286 Кримінального кодексу. Йому загрожує штраф від 17 до 30 тисяч гривень з позбавленням прав керувати авто 3 роки.

Остаточні обставини ДТП встановлюються.

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