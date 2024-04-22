Відомо, що дорожньо-транспортна пригода сталась на території Іванківської громади поблизу села Олива. В ДСНС розповіли деталі ДТП на Київщині.

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ДТП на Київщині

У ДСНС повідомили, що зранку 22 квітня надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталась на території Іванківської громади поблизу села Олива.

Коли рятувальники прибули на місце події, вони встановили, що на трасі Іванків-Радомишль, мікроавтобус віз людей на роботу в село Пісківка, і провалився у провалля.

"В салоні знаходилось 9 пасажирів. Потрібна деблокація", – повідомили в ДСНС.

Так, там зазначили, що відповідно до результатів проведених аварійно-рятувальних робіт, було виявлено 2 загиблих. Ще 7 людей перебувають у тяжкому стані.

В ДСНС розповіли, що бригадами швидкої допомоги постраждалих направили до Бородянської та Іванківської лікарень.

Також відомо, що поліція встановлює обставини ДТП.



На Київщині сталася ДТП / Фото ДСНС



Внаслідок ДТП в Київській області є загиблі і травмовані / Фото ДСНС

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