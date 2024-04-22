Известно, что дорожно-транспортное происшествие произошло на территории Иванковской общины вблизи села Олива. В ГСЧС рассказали детали ДТП в Киевской области.
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ДТП в Киевской области
В ГСЧС сообщили, что утром 22 апреля поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на территории Иванковской общины вблизи села Олива.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, они установили, что на трассе Иванков-Радомышль, микроавтобус вез людей на работу в село Песковка, и провалился в пропасть.
"В салоне находилось 9 пассажиров. Нужна деблокация", – сообщили в ГСЧС.
Так, там отметили, что согласно результатам проведенных аварийно-спасательных работ, было обнаружено 2 погибших. Еще 7 человек находятся в тяжелом состоянии.
В ГСЧС рассказали, что бригадами скорой помощи пострадавших направили в Бородянскую и Иванковскую больницы.
Также известно, что полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
На Киевщине произошло ДТП / Фото ГСЧС
В результате ДТП в Киевской области есть погибшие и травмированные / Фото ГСЧС
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