Медики пытались спасти ребенка, впрочем, не удалось. Мальчик скончался в карете скорой.
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Что известно о ДТП в поселке Подбуж
В полиции сообщили, что ДТП произошло около 19 часов 8 апреля в поселке Подбуж Дрогобычского района. Предварительно, водитель "Opel Vectra" – 18-летний житель одного из сел района – совершил наезд на 4-летнего пешехода
В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и, несмотря на усилия медиков, умер в карете скорой помощи,
– рассказали в полиции.
Добавили, что следователи отдела расследования преступлений совершенных детьми полиции Львовщины начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
На Львовщине в результате ДТП погиб ребенок / Фото полиции