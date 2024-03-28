Трагедия случилась на трассе Львов – Самбор – Ужгород. Там водитель Hyundai совершил наезд на двух девочек.

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Опасная езда

28 марта на улице Льва Галицкого в Старом Самборе две девушки ехали на самокате по проезжей части дороги, когда их сбило авто. Обоих детей доставили в больницу. Впрочем, несмотря на усилия медиков, одна из пострадавших 2013 года рождения умерла в реанимационном отделении.

Вторая девочка отделалась лишь закрытым переломом руки. Сейчас полиция изучает все обстоятельства аварии.

В сети тем временем появилось видео момента смертельного ДТП. На нем видно, как девочки вдвоем на самокате едут за автомобилем. Затем они решают свернуть налево и для этого выезжают на встречную полосу, по которой движется другой автомобиль.

Трагедия в Старом Самборе: видео Игорь Зинкевич

Кадры с места аварии в Старом Самборе / Фото Львовская мануфактура новостей

Гибель детей в ДТП: последние случаи