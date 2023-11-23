Микроавтобус выехал на встречную полосу и врезался в дерево. В результате аварии погибли две женщины и шестилетний ребенок. Матери оказывали психологическую помощь, а ее младший трехлетний ребенок выжил.

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Что известно о погибшем в ДТП в Польше ребенка

Погибшая 6-летняя Ева Марчук – из села Старожуков Ровенской области.

Врачи пытались реанимировать девочку, но им это не удалось. Ее мама Юлия и 3-летний брат Илья получили сильные травмы и сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии,

– пишут журналисты.

Юлия ехала в Украину, чтобы увидеться с отцом детей. Строитель Тарас ушел на фронт еще в начале войны, а женщина уехала с детьми в Польшу через несколько месяцев после полномасштабной российской агрессии – там жила их бабушка.

Когда Тараса ранило, он реабилитировался дома. Тогда и появилась возможность увидеться с детьми, рассказали жители Старожукова.

"Он был ранен и приехал домой на реабилитацию. Поэтому Юля с детьми ехали, чтобы увидеться с ним, обняться. И вот случилось такое горе", – говорят селяне.

Тараса за границу не выпускают, он готовится к похоронам дочери дома. "В ближайшие дни маленькую Еву должны уже привезти. После похорон и реабилитации Тарас снова собирается вернуться на фронт", – говорится в материале.

Обстоятельства аварии расследуют.

Важно! Если вы хотите помочь семье, то можете перевести деньги на карту 5168 7451 5744 6862 – отец погибшей девочки Тарас, 5375 4114 0910 0752 – бабушка Галина Семенчук.