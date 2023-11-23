Микроавтобус выехал на встречную полосу и врезался в дерево. В результате аварии погибли две женщины и шестилетний ребенок. Матери оказывали психологическую помощь, а ее младший трехлетний ребенок выжил.
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Что известно о погибшем в ДТП в Польше ребенка
Погибшая 6-летняя Ева Марчук – из села Старожуков Ровенской области.
Врачи пытались реанимировать девочку, но им это не удалось. Ее мама Юлия и 3-летний брат Илья получили сильные травмы и сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии,
– пишут журналисты.
Юлия ехала в Украину, чтобы увидеться с отцом детей. Строитель Тарас ушел на фронт еще в начале войны, а женщина уехала с детьми в Польшу через несколько месяцев после полномасштабной российской агрессии – там жила их бабушка.
Когда Тараса ранило, он реабилитировался дома. Тогда и появилась возможность увидеться с детьми, рассказали жители Старожукова.
"Он был ранен и приехал домой на реабилитацию. Поэтому Юля с детьми ехали, чтобы увидеться с ним, обняться. И вот случилось такое горе", – говорят селяне.
Тараса за границу не выпускают, он готовится к похоронам дочери дома. "В ближайшие дни маленькую Еву должны уже привезти. После похорон и реабилитации Тарас снова собирается вернуться на фронт", – говорится в материале.
Обстоятельства аварии расследуют.