Трагедія трапилася на трасі Львів – Самбір – Ужгород. Там водій Hyundai скоїв наїзд на двох дівчаток.
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Небезпечна їзда
28 березня на вулиці Лева Галицького у Старому Самборі двоє дівчат їхали на самокаті по проїжджій частині дороги, коли їх збило авто. Обох дітей доправили до лікарні. Втім, попри зусилля медиків, одна із потерпілих 2013 року народження загинула у реанімаційному відділенні.
Друга дівчинка відбулася лише закритим переломом руки. Наразі поліція вивчає усі обставини аварії.
У мережі тим часом з'явилося відео моменту смертельної ДТП. На ньому видно, як дівчата на самокаті удвох їдуть за автомобілем. Потім вони вирішують звернути ліворуч і задля цього виїжджають на зустрічну смугу, по якій рухається інший автомобіль.
Трагедія у Старому Самборі: відео Ігор Зінкевич
Кадри з місця аварії у Старому Самборі / Фото Львівська мануфактура новин
Загибель дітей у ДТП: останні випадки
- У Чорноморську на Одещині під колеса автомобіля потрапили 7-річна дівчинка та її мама. Як повідомили у поліції, автомобіль Hyundai буксирував зламаний "ВАЗ". Під час руху буксирувальний трос обірвався, і водій "ВАЗа" втратив контроль над авто і вискочив на узбіччя, де стояла матір з дитиною. Обох постраждалих госпіталізували. Лікарі не змогли врятувати дівчинку.
- На Закарпатті півторарічна дівчинка вибігла на проїжджу частину, де її збила вантажівка. Відомо, що матір малечі на цей момент відволіклася. Тепер жінку можуть покарати за неуважність.
- На Черкащині 17-річний підліток здійснив наїзд на брата із сестрою, які їхали на велосипеді. 9-річний хлопчик помер на місці, а 11-річну дівчинку госпіталізували.