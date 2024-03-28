Трагедія трапилася на трасі Львів – Самбір – Ужгород. Там водій Hyundai скоїв наїзд на двох дівчаток.

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Небезпечна їзда

28 березня на вулиці Лева Галицького у Старому Самборі двоє дівчат їхали на самокаті по проїжджій частині дороги, коли їх збило авто. Обох дітей доправили до лікарні. Втім, попри зусилля медиків, одна із потерпілих 2013 року народження загинула у реанімаційному відділенні.

Друга дівчинка відбулася лише закритим переломом руки. Наразі поліція вивчає усі обставини аварії.

У мережі тим часом з'явилося відео моменту смертельної ДТП. На ньому видно, як дівчата на самокаті удвох їдуть за автомобілем. Потім вони вирішують звернути ліворуч і задля цього виїжджають на зустрічну смугу, по якій рухається інший автомобіль.

Трагедія у Старому Самборі: відео Ігор Зінкевич

Кадри з місця аварії у Старому Самборі / Фото Львівська мануфактура новин

Загибель дітей у ДТП: останні випадки