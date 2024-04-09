Медики намагалися врятувати дитину, втім, не вдалося. Хлопчик помер у кареті швидкої.

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Що відомо про ДТП у селищі Підбуж

У поліції повідомили, що ДТП сталася близько 19 години 8 квітня в селищі Підбуж Дрогобицького району. Попередньо, водій "Opel Vectra" – 18-річний житель одного з сіл району – здійснив наїзд на 4-річного пішохода

Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та, попри зусилля медиків, помер у кареті швидкої допомоги,

– розповіли в поліції.

Додали, що слідчі відділу розслідування злочинів учинених дітьми поліції Львівщини розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу. Всі обставини події встановлюють.

Коротка довідка. Йдеться про "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

На Львівщині внаслідок ДТП загинула дитина / Фото поліції

До речі, в листопаді 2023 року на Черкащині 17-річний водій збив двох дітей – братика й сестричку, які їхали на велосипедах. На жаль, 9-річний хлопчик помер на місці. 11-річну дівчинку госпіталізували.