Происшествие случилось на 17 километре Брест-Литовского шоссе. Известно, что виновником ДТП является 53-летний водитель грузовика, он заснул за рулем.

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ДТП на Брест-Литовском шоссе

Утром 14 апреля на 17-м км Брест-Литовского шоссе произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 8 человек.

В сообщении правоохранителей говорится, что водитель грузового автомобиля "MAN" выехал на встречную полосу и совершил столкновение с микроавтобусом марки "Мерседес Спринтер", который в свою очередь потерял курсовую устойчивость и врезался в четыре иномарки.

Последствия ДТП / Фото Полиция Киева

Восемь пассажиров "Мерседес Спринтера", в возрасте от 26 до 83 лет, получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу. Состояние пострадавших сейчас устанавливается.

Виновником ДТП оказался 53-летний водитель грузовика. По предварительной информации, он был трезв, но заснул за рулем.

Полиция начала уголовное производство. Виновнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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