Подія трапилася на 17 кілометрі Брест-Литовського шосе. Відомо, що винуватцем ДТП є 53-річний водій вантажівки, він заснув за кермом.
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ДТП на Брест-Литовському шосе
Вранці 14 квітня на 17-му км Брест-Литовського шосе сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали 8 осіб.
У повідомленні правоохоронців мовиться, що водій вантажного автомобіля "MAN" виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з мікроавтобусом марки "Мерседес Спрінтер", який в свою чергу втратив курсову стійкість та врізався у чотири іномарки.
Наслідки ДТП / Фото Поліція Києва
Вісім пасажирів "Мерседес Спрінтера", віком від 26 до 83 років, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні. Стан постраждалих наразі встановлюється.
Винуватцем ДТП виявився 53-річний водій вантажівки. За попередньою інформацією, він був тверезий, але заснув за кермом.
Поліція розпочала кримінальне провадження. Винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі.
Аварії та ДТП: останні новини
- У поліції розповіли, що 8 квітня в селищі Підбуж Дрогобицького району сталася ДТП. Попередньо, водій "Opel Vectra" – 18-річний житель одного з сіл району – збив на смерть 4-річного хлопчика.
- У Києві 6 квітня на перехресті вулиць Остафія Дашкевича та Чорних Запорожців відбулася аварія, в результаті якої одне з авто потрапило на трамвайну колію після удару. Авто зруйновало декілька секцій металевого паркану та пошкоджено конструкції зупинки.
- Водночас у той же день у Києві сталася інша жахлива ДТП на вулиці Борщагівській у мікрорайоні Київського політехнічного інституту – там водій BMW влетів у дерево та зупинився аж біля кіосків.