Подія трапилася на 17 кілометрі Брест-Литовського шосе. Відомо, що винуватцем ДТП є 53-річний водій вантажівки, він заснув за кермом.

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ДТП на Брест-Литовському шосе

Вранці 14 квітня на 17-му км Брест-Литовського шосе сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали 8 осіб.

У повідомленні правоохоронців мовиться, що водій вантажного автомобіля "MAN" виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з мікроавтобусом марки "Мерседес Спрінтер", який в свою чергу втратив курсову стійкість та врізався у чотири іномарки.

Наслідки ДТП / Фото Поліція Києва

Вісім пасажирів "Мерседес Спрінтера", віком від 26 до 83 років, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні. Стан постраждалих наразі встановлюється.

Винуватцем ДТП виявився 53-річний водій вантажівки. За попередньою інформацією, він був тверезий, але заснув за кермом.

Поліція розпочала кримінальне провадження. Винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі.

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