Нагадаємо, тоді у ДТП загинув 23-річний нацгвардієць. Наразі винуватець трагедії суддя Тандир продовжує перебувати в СІЗО за ДТП на блокпосту у Києві.

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"Це капець, я просто його не побачив"

На засіданні Вищої ради правосуддя показали відеодокази, з місця смертельної ДТП за участі судді Олексія Тандира, внаслідок якої загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко.

На записах з бодікамер правоохоронців видно, як Тандир бурно реагує на ситуацію та намагається уникнути визнання своєї участі в дорожньому інциденті.

Когось збив? Когось збив, так?

– заявив Тандир, відчиняючи двері машини.

Пізніше на відеозаписі можна почути голос судді, що дивується, ймовірно, він з кимось розмовляв.

"Це капець, я просто його не побачив", – сказав суддя.

У відповідь на запитання, чи є він водієм автівки, Тандир відповів: "Я не знаю". Далі він стверджував, що є лише власником.

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Тандир заявляв, що не вживав алкогольні напої, але визнав, що знає про запах перегару. На запитання про місце роботи він відмовився відповісти, вказавши, що працює "краще, ніж у держслужбі".

Коли його затримали, суддя стверджував, що не розуміє причину затримки та вважає правоохоронців упередженими.

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