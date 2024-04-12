Нагадаємо, тоді у ДТП загинув 23-річний нацгвардієць. Наразі винуватець трагедії суддя Тандир продовжує перебувати в СІЗО за ДТП на блокпосту у Києві.
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"Це капець, я просто його не побачив"
На засіданні Вищої ради правосуддя показали відеодокази, з місця смертельної ДТП за участі судді Олексія Тандира, внаслідок якої загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко.
На записах з бодікамер правоохоронців видно, як Тандир бурно реагує на ситуацію та намагається уникнути визнання своєї участі в дорожньому інциденті.
Когось збив? Когось збив, так?
– заявив Тандир, відчиняючи двері машини.
Пізніше на відеозаписі можна почути голос судді, що дивується, ймовірно, він з кимось розмовляв.
"Це капець, я просто його не побачив", – сказав суддя.
У відповідь на запитання, чи є він водієм автівки, Тандир відповів: "Я не знаю". Далі він стверджував, що є лише власником.
Тандир на місці ДТП: дивіться відео
Тандир заявляв, що не вживав алкогольні напої, але визнав, що знає про запах перегару. На запитання про місце роботи він відмовився відповісти, вказавши, що працює "краще, ніж у держслужбі".
Коли його затримали, суддя стверджував, що не розуміє причину затримки та вважає правоохоронців упередженими.
Суддя Тандир збив нацгвардійця: що відомо
- Уночі 26 травня 2023 року на блокпосту в Києві голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця.
- На жаль, 23-річний військовослужбовець Вадим Бондаренко помер внаслідок отриманих травм. У нього залишилась сім'я – дружина та троє діток. Відомо, що мовиться про двох старших дітей від першого шлюбу дружини та 2-річну донечку.
- Пізніше виявилося, що суддя їхав на великій швидкості і перебував у стані алкогольного сп'яніння. Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян пояснювала, що Тандир рухався з швидкістю, яка перевищувала його заявлені дані в п'ять разів, зокрема, мовиться про 100 кілометрів за годину.
- Також Тандир намагався сфальсифікувати результати експертизи, щоб уникнути виявлення факту свого алкогольного сп'яніння у момент аварії. Замість того, щоб представити сечу на аналіз, він подав на дослідження воду та слину.