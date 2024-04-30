У столичній патрульній поліції повідомили про ускладення руху на певній ділянці траси.

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Машина лежить на боку

Поліцейські пояснили, що на Кільцевій дорозі сталася ДТП. На оприлюдненому фото видно вантажівку, яка перевернулася.

Містянам радять спланувати маршрут своєї поїздки, враховуючи, що рухатися від Одеської площі у напрямку Жулянського шляхопроводу наразі важко.

Аварія в Києві на кільцевій / Фото Патрульна поліція

Де розташована кільцева дорога: дивіться карту

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