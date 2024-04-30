У столичній патрульній поліції повідомили про ускладення руху на певній ділянці траси.
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Машина лежить на боку
Поліцейські пояснили, що на Кільцевій дорозі сталася ДТП. На оприлюдненому фото видно вантажівку, яка перевернулася.
Містянам радять спланувати маршрут своєї поїздки, враховуючи, що рухатися від Одеської площі у напрямку Жулянського шляхопроводу наразі важко.
Аварія в Києві на кільцевій / Фото Патрульна поліція
Де розташована кільцева дорога: дивіться карту
Інші аварії та ДТП
- Увечері 27 квітня на трасі Одеса – Рені дві вантажівки зіткнулись з цистернами. У ДСНС розповіли деталі. Там кажуть, що водій вантажного авто "MAN" – громадянин 1978 року народження. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники вилучили загиблого водія. Постраждалого водія вантажного авто "DAF" передали працівникам швидкої медичної допомоги.
- 22 квітня на Київщині мікроавтобус провалився під землю поблизу села Олива. Трагедія трапилася на трасі Іванків-Радомишль. В салоні машини салоні перебувало 9 пасажирів. Дві людини загинули, семеро – у важкому стані.
- 26 квітня у Броварах на автомобілі Volvo 90XC очільник Броварської РДА Володимир Майбоженко в'їхав у натовп на пішохідному переході. Як розповіли у поліції, Майбоженко проігнорував червоний сигнал світлофора. До того ж посадовець був п'яний.
- Внаслідок аварії, яку спричинив голова Броварської РДА, постраждало 4 людей. Йдеться про 32-річну мати з донькою 2,5 роки, а також двох чоловіків — 29 та 26 років.
- Наразі чиновнику вже повідомили про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, та відправили під варту на 2 місяці.
- Зеленський звільнив Майбоженка з посади.