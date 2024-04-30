В столичной патрульной полиции сообщили об осложнении движения на определенном участке трассы.

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Машина лежит на боку

Полицейские объяснили, что на Кольцевой дороге произошло ДТП. На обнародованном фото видно грузовик, который перевернулся.

Горожанам советуют спланировать маршрут своей поездки, учитывая, что двигаться от Одесской площади в направлении Жулянского путепровода пока трудно.

Авария в Киеве на Кольцевой / Фото Патрульная полиция

Где расположена Кольцевая дорога: смотрите карту

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