На трассе Одесса– Рени два грузовика столкнулись с цистернами. В результате аварии один водитель погиб, другого в состоянии средней тяжести госпитализировали.
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В ДТП есть погибший
Из-за аварии правоохранителям также пришлось временно перекрыть движение транспорта.
В результате происшествия погиб водитель грузового авто "MAN", гражданин 1978 года. Сотрудниками ГСЧС с помощью гидравлического инструмента изъят погибшего водителя и спасен пострадавший водитель грузового авто "DAF", которого в состоянии средней тяжести передан работникам скорой медицинской помощи,
– сообщили в ГСЧС.
Утром 28 апреля в Службу спасения поступило сообщение о том, что необходима помощь по буксировке из проезжей части одного из грузовиков. Пожарные с помощью троса оттащили авто и смыли горюче-смазочные материалы с дороги.
Правоохранители показали последствия жуткого ДТП / Фото: Национальная полиция
Аварии и ДТП в Украине: последние новости
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