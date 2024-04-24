Высший совет правосудия рассмотрел жалобу и принял решение о применении к Алексею Тандыру дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности

Читайте также Минюст арестовал имущество и счета экс-главы Верховного суда Князева

Дело рассматривали 4 месяца

Жалобу подала юристка Елизавета Караченцева и на ее основе открыли дело на судью Тандыра 10 января 2024 года. В течение следующих четырех месяцев Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассматривала это дело.

В конце концов судью Макаровского районного суда Киевской области привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее судье Тандыру продлили содержание под стражей

4 апреля Святошинский районный суд Киева продлил меру пресечения судье Алексею Тандыру. Мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена на 2 месяца – до 2 июня 2024 года.

Обратите внимание! Даже находясь в СИЗО, скандальный судья продолжал получать судейское вознаграждение. С июня по ноябрь прошлого года он получил почти 400 тысяч гривен.

Судья Тандыр и смертельное ДТП: что известно