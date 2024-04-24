Вища рада правосуддя розглянула скаргу та ухвалила рішення про застосування до Олексія Тандира дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади

Читайте також Мін'юст арештував майно та рахунки ексголови Верховного суду Князєва

Справу розглядали 4 місяці

Скаргу подала юристка Єлизавета Караченцева і на її основі відкрили справу на суддю Тандира 10 січня 2024 року. Впродовж наступних чотирьох місяців Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглядала цю справу.

Врешті-решт суддю Макарівського районного суду Київської області притягнуть до дисциплінарної відповідальності.

Раніше судді Тандиру продовжили тримання під вартою

4 квітня Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці – до 2 червня 2024 року.

Зверніть увагу! Навіть перебуваючи у СІЗО, скандальний суддя продовжував отримувати суддівську винагороду. З червня по листопад минулого року він отримав майже 400 тисяч гривень.

Суддя Тандир та смертельна ДТП: що відомо