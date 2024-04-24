Вища рада правосуддя розглянула скаргу та ухвалила рішення про застосування до Олексія Тандира дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади
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Справу розглядали 4 місяці
Скаргу подала юристка Єлизавета Караченцева і на її основі відкрили справу на суддю Тандира 10 січня 2024 року. Впродовж наступних чотирьох місяців Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглядала цю справу.
Врешті-решт суддю Макарівського районного суду Київської області притягнуть до дисциплінарної відповідальності.
Раніше судді Тандиру продовжили тримання під вартою
4 квітня Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці – до 2 червня 2024 року.
Суддя Тандир та смертельна ДТП: що відомо
- Уночі 26 травня 2023 року на блокпосту в Києві голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця.
- На жаль, 23-річний військовослужбовець Вадим Бондаренко помер внаслідок отриманих травм. У нього залишилась сім'я – дружина та троє діток. Відомо, що мовиться про двох старших дітей від першого шлюбу дружини та 2-річну донечку.
- Пізніше виявилося, що суддя їхав на великій швидкості і перебував у стані алкогольного сп'яніння. Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян пояснювала, що Тандир рухався з швидкістю, яка перевищувала його заявлені дані в п'ять разів, зокрема, йдеться про 100 кілометрів за годину.
- Також Тандир намагався сфальсифікувати результати експертизи, щоб уникнути виявлення факту свого алкогольного сп'яніння у момент аварії. Замість того, щоб представити сечу на аналіз, він подав на дослідження воду та слину.
- 27 травня 2023 року судді ухвалили рішення стосовно Олексія Тандира. Вони підтримали Вищу раду правосуддя та відправили суддю Макарівського райсуду під варту.