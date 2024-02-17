Мовиться про суму у понад 400 тисяч гривень. Наразі скандальний суддя Тандир продовжує перебувати в СІЗО за ДТП на блокпосту у Києві.

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Тандир отримував суддівську винагороду, перебуваючи в СІЗО

У Центрі протидії корупції розповіли, що суд продовжив тримання Тандира під вартою без права на заставу до 12 квітня. Однак навіть перебуваючи у СІЗО, скандальний суддя продовжував отримувати суддівську винагороду.

Суддя Тандир з червня по листопад минулого року отримав майже 400 тисяч гривень суддівської винагороди. Хоча брехав у суді, що не отримує виплат,

– зазначили у ЦПК.

Водночас у центрі зауважили, що подібна ситуація з Тандиром не є винятковою. Зокрема, Держаудитслужба виявила 9 суддів, яких відсторонили від правосуддя через притягнення до відповідальності, але які все одно отримували винагороду. Такі судді обійшлися бюджету у 6,5 мільйона гривень.

"А ще є приклад судді Брянківського суду Луганської області, який з 2021 року отримав 2,4 мільйона гривень, хоча давно перейшов на бік ворога і навіть отримав паспорт Росії", – зазначили у Центрі протидії корупції.

Представники ЦПК зауважили, що частково цю проблему розв'язує законопроєкт №9343. Ініціатива передбачає припинення виплат щомісячного довічного утримання суддям, які мають статус підозрюваного чи обвинуваченого у вчиненні умисного злочину.

Варто зазначити, що цей законопроєкт поданий ще в травні 2023 року, але депутати, зокрема, профільний комітет з питань правової політики, який очолює Денис Маслов, наразі не розглянули цей документ.

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