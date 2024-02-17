Мовиться про суму у понад 400 тисяч гривень. Наразі скандальний суддя Тандир продовжує перебувати в СІЗО за ДТП на блокпосту у Києві.
До теми Як "приватизовували" макарівський ліс: справа гольф-клубу GolfStream․ До чого тут суддя Тандир?
Тандир отримував суддівську винагороду, перебуваючи в СІЗО
У Центрі протидії корупції розповіли, що суд продовжив тримання Тандира під вартою без права на заставу до 12 квітня. Однак навіть перебуваючи у СІЗО, скандальний суддя продовжував отримувати суддівську винагороду.
Суддя Тандир з червня по листопад минулого року отримав майже 400 тисяч гривень суддівської винагороди. Хоча брехав у суді, що не отримує виплат,
– зазначили у ЦПК.
Водночас у центрі зауважили, що подібна ситуація з Тандиром не є винятковою. Зокрема, Держаудитслужба виявила 9 суддів, яких відсторонили від правосуддя через притягнення до відповідальності, але які все одно отримували винагороду. Такі судді обійшлися бюджету у 6,5 мільйона гривень.
"А ще є приклад судді Брянківського суду Луганської області, який з 2021 року отримав 2,4 мільйона гривень, хоча давно перейшов на бік ворога і навіть отримав паспорт Росії", – зазначили у Центрі протидії корупції.
Представники ЦПК зауважили, що частково цю проблему розв'язує законопроєкт №9343. Ініціатива передбачає припинення виплат щомісячного довічного утримання суддям, які мають статус підозрюваного чи обвинуваченого у вчиненні умисного злочину.
Варто зазначити, що цей законопроєкт поданий ще в травні 2023 року, але депутати, зокрема, профільний комітет з питань правової політики, який очолює Денис Маслов, наразі не розглянули цей документ.
Олексію Тандиру раніше продовжували запобіжний захід
- Судді Макарівського районного суду Олексію Тандиру 20 грудня продовжили запобіжний захід без права внесення застави. У СІЗО суддя мав перебувати до 17 лютого.
- Уже через місяць Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя зупинила розгляд справи проти судді Олексія Тандира. Однак після обурення суспільства все ж продовжила розгляд справи.
- Варто зазначити, що Олексій Тандир скоїв ДТП вночі 26 травня 2023 року на одному з блокпостів у Києві, збивши на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка. Головне про аварію, яку скоїв скандальний суддя – читайте у матеріалі.