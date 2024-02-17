Речь идет о сумме в более 400 тысяч гривен. В настоящее время скандальный судья Тандыр продолжает находиться в СИЗО за ДТП на блокпосту в Киеве.

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Тандыр получал судейское вознаграждение, находясь в СИЗО

В Центре противодействия коррупции рассказали, что суд продлил содержание Тандыра под стражей без права на залог до 12 апреля. Однако даже находясь в СИЗО, скандальный судья продолжал получать судейское вознаграждение.

Судья Тандыр с июня по ноябрь прошлого года получил почти 400 тысяч гривен судейского вознаграждения. Хотя врал в суде, что не получает выплат,

– отметили в ЦПК.

В то же время в центре отметили, что подобная ситуация с Тандыром не является исключительной. В частности, Госаудитслужба обнаружила 9 судей, которых отстранили от правосудия из-за привлечения к ответственности, но кто все равно получали вознаграждение. Такие судьи обошлись бюджету в 6,5 миллиона гривен.

"А еще есть пример судьи Брянковского суда Луганской области, который с 2021 года получил 2,4 миллиона гривен, хотя давно перешел на сторону врага и даже получил паспорт России", – отметили в Центре противодействия коррупции.

Представители ЦПК отметили, что частично эту проблему решает законопроект №9343. Инициатива предусматривает прекращение выплат ежемесячного пожизненного содержания судьям, которые имеют статус подозреваемого или обвиняемого в совершении умышленного преступления.

Стоит отметить, что этот законопроект подан еще в мае 2023 года, но депутаты, в частности, профильный комитет по вопросам правовой политики, который возглавляет Денис Маслов, пока не рассмотрели этот документ.

Алексею Тандыру ранее продлевали меру пресечения