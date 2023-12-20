Алексея Тандыра обвиняют в том, что он убил человека. Бывший судья ехал пьяным 26 мая и наскочил на блокпост. В результате наезда погиб молодой нацгвардеец Вадим Бондаренко.

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Что решил суд

Святошинский районный суд Киева постановил, что Тандыр будет под стражей во время новогодних праздников. Таким образом, экс-судье продлили меру пресечения.

Адвокаты ходатайствовали о том, чтобы подзащитному смягчили меру пресечения. Но суд отказался это делать. Частные адвокаты из Макарова просили взять Тандыра на поруки, впрочем, им тоже отказали.

Еще следует отметить, что суд решил в дальнейшем допрашивать свидетелей смертельного ДТП в закрытом режиме.

Имущество Тандыра арестовали

"Судьи удовлетворили ходатайство прокуроров и представителей стороны потерпевших о наложении ареста на имущество Тандыра. Речь идет о земельном участке и средствах на его банковском счете", – пишут журналисты "Суспильного".

Потерпевшие считают, что Тандыр расстался не просто так

Тандыр расстался с женой 6 декабря.