Ранее мы писали о том, что СБУ сообщила подозрение в теракте Сергею Батрину, бросившему гранаты на сессии сельсовета Керецков на Закарпатье. В тот же день стало известно о смерти одного мужчины в результате подрыва гранат, поэтому правоохранители хотят переквалифицировать часть статьи со второй на третью – более суровую.

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Почему и кого обыскивают в Ужгородском горсовете

Обыски касаются только некоторых должностных лиц, не всех работников городского совета. Их проводят в рамках уголовного производства.

Собственно, утром 20 декабря правоохранители начали следственные действия. Они касаются Департамента городской инфраструктуры, КП "Коммунальное дорожно-эксплуатационное предприятие" (КДЭП) и отдела, отвечающего за капитальное строительство.

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