Депутату-подрывателю сообщили о подозрении в террористическом акте. Однако в СБУ отметили, что расследование продолжается.

Смотрите также Депутат во время заседания сельсовета в Закарпатье взорвал гранаты: все, что известно о трагедии

Депутату-подрывателю изберут меру пресечения

15 ноября депутат взорвал 3 боевых гранаты во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье. В настоящее время следователи СБУ квалифицируют его поступок как террористический акт, который привел к тяжелым последствиям.

Депутат находился в тяжелом состоянии, однако 16 декабря он пришел в себя. В больнице ему сообщили о подозрении в террористическом акте по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

В СБУ также отметили, что ранее стражи порядка провели обыски по месту жительства подозреваемого, где среди прочего обнаружили "предсмертную записку". Пока это вещественное доказательство и содержание этой записки изучают следователи. Правоохранители планируют выяснить все обстоятельства преступления, а также мотивы подрывателя.

Сам депутат-подрыватель находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей и правоохранителей. Впоследствии ему изберут меру пресечения.

Важно! В СБУ подчеркнули, что согласно статье 62 Конституции Украины человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вину не докажут в законном порядке и установят обвинительным приговором суда.

Что предшествовало