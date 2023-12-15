Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что депутат, который взорвал гранаты на Закарпатье, готовился к этому заранее. Напомним, что инцидент произошел 15 декабря в помещении Керецковского сельского совета.
Читайте также Депутат Керецковской общины взорвал гранаты: показываем на карте, где расположено село
Что сказал Клименко
В пятницу, 15 декабря, глава МВД выступил на брифинге по итогам Конгресса местных и региональных властей. На нем Клименко, в частности, прокомментировал взрывы, которые прогремели сегодня в селе Керецки.
Он дал понять, что депутат действовал не спонтанно, а готовился к этому некоторое время. У мужчины, который взорвал 3 гранаты, нашли дома записку с признанием. Как объяснил Клименко, из этой записки следует, что депутат готовился к подрыву гранат заранее. Больше подробностей глава МВД не предоставил из-за тайны следствия.
Клименко также анонсировал ужесточение безопасности в школах со следующего года. По его словам, в 2024 году во всех учебных заведениях появятся офицеры. Они будут следить за порядком.
Среди полицейских, которые вызвались, отберут 500 человек. Этих правоохранителей будут обучать в течение 6 месяцев.
Что известно о взрывах на Закарпатье
- Депутат принес гранаты в помещение Керецковского сельского совета и взорвал их прямо в помещении. В результате 26 человек, включая взрывателя, пострадали.
- По предварительным данным, 15 пострадавших госпитализировали в Мукачевскую и Свалявскую районные больницы. 6 человек находятся в тяжелом состоянии.
- Как писали СМИ, гранаты мог принести и взорвать депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин. СБУ квалифицировала нападение мужчины на коллег как теракт.
- Журналист Виталий Глагола заявил, что этого депутата прооперировали, и врачи дают по нему оптимистичные прогнозы. В его палате дежурят сотрудники полиции, которые охраняют подрывника от самосуда родственников пострадавших.
- В ходе сессии сельсовета шла трансляция. Поэтому нападение депутата на своих коллег попало на видео.
- По предварительным данным, мужчина мог швырнуть гранаты в других депутатов из-за конфликта. Перед этим он поссорился с ними из-за премий и надбавки для председателя сельского совета.