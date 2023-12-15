В эту пятницу, 15 декабря, мужчина взорвал гранаты на Закарпатье. Это произошло на сессии Керецковского сельского совета.

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Где расположено село Керецки

Село Керецки является центром Керецковской сельской общины. Оно расположено в Хустском районе Закарпатской области. Это село считается одним из старейших населенных пунктов Закарпатья, ведь первые архивные упоминания о нем датируются 1389 годом.

Населенный пункт расположен более чем в 47 километрах к востоку от города Мукачево. Село со всех сторон окружают горы. Через Керецки протекает река Боржава.

Где находится село Керецки / Карта Google



Что произошло в селе Керецки