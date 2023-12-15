В здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты, в результате чего пострадали много людей. Полицейские уже квалифицировали произошедшее, однако СБУ также проведет собственное расследование.
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По какой статье квалифицировали событие
Известно, что следователи Нацполиции квалифицировали произошедшее как незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами – ч. 1 ст. 263 УК.
Однако также работает СБУ. Следователи вносят сведения и расследуют происшествие как террористический акт – по ч. 1 ст. 258 УК.
По этой статье мужчине грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
В настоящее время взять показания у депутата-подрывника невозможно, поскольку он находится в тяжелом состоянии. Медики проводят реанимационные мероприятия, чтобы спасти мужчину.
Подробности инцидента
- Утром 15 декабря здания Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии местный депутат взорвал гранаты.
- В результате инцидента пострадали 26 человек, которые находились в помещении. Из них шестеро в тяжелом состоянии.
- Согласно данным СМИ, гранаты взорвал 54-летний депутат от "Слуги народа" Сергей Батрин. Он гражданский и не связан с военным делом. Также журналисты сообщают, что перед подрывом гранат Батрин спорил с местными депутатами по вопросам бюджета. В частности, он выступал против надбавок для сельского головы.