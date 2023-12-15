У будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати, внаслідок чого постраждали багато людей. Поліцейські вже кваліфікували подію, однак СБУ також проведе власне розслідування.

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За якою статтею кваліфікували подію

Відомо, що слідчі Нацполіцію кваліфікували подію як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами – ч. 1 ст. 263 ККУ.

Однак також на місці працює СБУ. Слідчі вносять відомості та розслідуватимуть подію як терористичний акт – за ч. 1 ст. 258 ККУ.

За цією статтею чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Наразі взяти свідчення у депутата-підривника неможливо, оскільки він перебуває у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи, щоб врятувати чоловіка.

Подробиці інциденту