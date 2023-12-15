На Закарпатті депутат підірвав гранати під час сесії. Відомо про понад 20 постраждалих, але інформація уточнюється.

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Момент потрапив на відео

Мережею шириться запис, де чоловік підірвав гранати під час засідання сільської ради. Інцидент трапився у Керецьківській сільській раді Мукачівського району. у момент, коли чоловік із гранатами заходить у приміщення між присутніми уже точиться суперечка. Розібрати, чого саме вона стосується не вдається, але, ймовірно, мова йде про гроші.

На нього мало звертають увагу аж до моменту, коли він мовчки дістає із кишень кілька гранат. Депутат не поспішаючи висмикує чеку вибухових пристроїв та кидає просто між тих, хто сидить у залі. Люди не встигають відреагувати. На відео є момент вибуху та те, що сталося одразу після нього.

Число постраждалих доволі велике, адже у людей просто не було можливості сховатися. зловмисник кинув гранат просто під всередину натовпу, а кімната не виглядає великою, тож, ймовірно, зачепило багатьох.

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Станом на 12:34 кількість постраждалих зросла до 26 осіб. Серед них 6 – у важкому стані. Інформація може змінюватися, адже прямо зараз на місці подій працюють екстрені служби.

Тривають першочергові слідчі дії