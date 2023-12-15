Журналісти "Mukachevo.Net" повідомили, що за попередніми даними, йдеться про депутата Сергія Батрина від партії "Слуга народу". Зауважимо, що у повідомленні поліції Закарпатської області не вказують імені депутата.

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Наразі відомо про 26 поранених через вибух гранати під час засідання сесії на Закарпатті, шестеро потерпілих у тяжкому стані.

Медики реанімують депутата, який власне підірвав гранати.

Підривник живий

Журналіст Віталій Глагола у себе в телеграм повідомив деякі дані про імовірного підривника. Зокрема, за його даними чоловіку, 54 роки і він родом із села Кушниця.

За моєю інформацією, підривник – депутат Керецьківської сільської ради першого скликання від партії "Слуга Народу" 12 вересня 1969 року народження, який мешкає в селі Кушниця,

– зазначив журналіст, не вказуючи імені депутата.

Журналіст також пише, що підривник вижив. І уточнює, що на сесії сільради сьогодні розглядали питання щодо прийняття бюджету на 2024 рік.

Депутат приніс гранати просто в кишенях

У поліції повідомили, що подія трапилася сьогодні близько 11:30. Відомство також опублікувало відео з місця події.

На кадрах видно, як чоловік заходить до кімнати й тримає руки в кишенях. У цей момент люди щось активно обговорюють. Потім депутат дістає з кишень гранати й кидає щонайменше дві на підлогу. За мить лунають вибухи.