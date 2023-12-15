Про це повідомили у Нацполіції. Інцидент стався у Керецьківській сільській раді Мукачівського району.

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Депутат підірвав гранати у сільраді

Як повідомили у поліції, близько об 11:37 на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району місцевий депутат підірвав гранати. Це сталося під час засідання сесії.

У поліції спочатку повідомили, що підривник відразу загинув на місці, але згодом уточнили, що медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

Щонайменше 11 осіб – отримали поранення. Станом на 12:34 кількість постраждалих зросла до 26 осіб. Серед них 6 – у важкому стані.

У МВС України повідомили, що на місці події працюють усі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.



На Закарпатті депутат підірвав гранати / Фото Нацполіції



Керецьківська сільська рада після вибуху гранат / Фото Нацполіції

Журналіст Віталій Глагола у мережі опублікував відео жахливого інциденту. На кадрах видно, як чоловік дістає з кишень гранати й кидає їх у сесійній залі.

Зверніть увагу! Опубліковане у мережі відео підриву містить моторошні кадри й нецензурну лексику. 18+

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