Врешті-решт чоловіку нічого не вдалося і він був змушений тікати. Працівники відділення оперативно викликали правоохоронців.
Дивіться також Неконтрольований політ․ Стан цивільної авіації наближає Росію до літакопаду – документи
Спроба пограбування банку
Зранку 7 грудня у Металургійному районі Кривого Рогу чоловік з предметом, схожим на гранату, намагався пограбувати відділення банку. Він сховав своє обличчя та погрожував працівникам установи, вимагаючи гроші.
Співробітники банку викликали поліцію, а чоловік втік з місця у невідомому напрямку. Наразі його розшукують правоохоронці.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах вчинений в умовах воєнного стану. Грабіжнику загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Кримінальні новини України
- У Києві жінка викинула 2-місячне цуценя з 7-го поверху – тварина від отриманих травм одразу загинула. Зловмисницю одразу затримали – нею виявилася 29-річна мешканка Херсонської області.
- На Івано-Франківщині знайшли мертве немовля прямо на вулиці – про нього повідомив місцевий житель. Наразі правоохоронці ведуть роботу з пошуку матері дитини для притягнення її до відповідальності.
- У Київській області затримали чоловіка, якого підозрюють у згвалтування власної 9-річної доньки. Наразі суд обрав 39-річному громадянину запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.