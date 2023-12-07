В конце концов мужчине ничего не удалось и он был вынужден убегать. Сотрудники отделения оперативно вызвали правоохранителей.

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Попытка ограбления банка

Утром 7 декабря в Металлургическом районе Кривого Рога мужчина с предметом, похожим на гранату, пытался ограбить отделение банка. Он спрятал свое лицо и угрожал работникам учреждения, требуя денег.

Сотрудники банка вызвали полицию, а мужчина скрылся с места в неизвестном направлении. Сейчас его разыскивают правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по статье о разбое, направленное на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения. Налетчику грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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