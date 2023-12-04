Женщину, совершившую преступление, уже задержали. Что стало причиной жестокого обращения с животным – пока неизвестно.

Обратите внимание Ничего человеческого: в Киеве мясом с иглами травят домашних и уличных собак

Щенок выбросили с 7-го этажа

Правоохранители Оболонского управления полиции получили сообщение от киевлянки о том, что на улице Архипенко из окна выбросили щенка. На место полиции сразу выехала следственно-оперативная группа районного управления.

На месте трагедии полицейские выяснили, что преступницей является 29-летняя женщина из Херсонской области. Она выбросила двухмесячного щенка из окна 7-го этажа. Известно, что животное женщина приобрела недавно на местном рынке. К сожалению, щенок сразу погиб от полученных травм.

Что стало причиной жестокого поведения женщины – неизвестно. Ее задержали и сообщили о подозрении по части 2 статьи 299 – жестокое обращение с животным. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

К слову, когда полицейские задержали злоумышленницу, то выяснили, что накануне в отношении нее был направлен обвинительный акт. Женщину также подозревали в грабеже, совершенном в условиях военного положения. Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.

В Киеве безжалостно выбросили "лабрадора"

В Киеве 11 ноября из окна 6-го этажа выбросили щенка-"лабрадора". Команда спасения животных сразу отправилась на место ужасного инцидента. Травмированную собаку сразу отвели в ветеринарную клинику.

Свидетели рассказывают, что щенок выбросила женщина из окна 6 этажа. По всей вероятности, она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

Собаку, как выяснилось, зовут Рем. Как оказалось, он совсем не лабрадор. К счастью, в ветеринарной клинике стало известно, что щенок не получил тяжелых травм и в будущем сможет вернуться к полноценной жизни.