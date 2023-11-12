11 ноября в субботний день Команде спасения животных города Киева сообщили, что из окна многоквартирного дома выбросили "лабрадора". Дежурные спасатели сразу помчались по указанному адресу.

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"Все эти люди просто стояли и смотрели"

Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели большую толпу людей, а также полицию. В Команде спасения с досадой отмечают, что ни один из присутствующих не вызвался отвезти травмирующую собаку в ветеринарную клинику, а просто "стояли и смотрели".

Между тем, свидетели рассказывали, что из окна 6-го этажа животное выбросила его хозяйка, которая, вероятно, находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Известно, что полиция открыла уголовное производство по статье "Жестокое обращение с животными".

Щенок по имени Рем

Щенка по имени Рем, оказавшегося совсем не лабрадором, немедленно госпитализировали в клинику. В настоящее время в режиме реального времени продолжается обследование Рема. Спасатели надеются, что травмы у малыша не слишком серьезные.

Травмированную собаку доставили в клинику / Фото Kyiv Animal Rescue Group

И еще одна. Наши спасатели не могли без слез смотреть в глаза этому собачьему ребенку. В глаза, которые спрашивают одно – "За что?",

– рассказали шокированные человеческой жестокостью участники Kyiv Animal Rescue Group.

В Днепре женщина выбросила из окна собаку из-за ее породы

Владелица выбросила собаку с 5-го этажа. Об ужасном случае полиции сообщили прохожие.

Прибывшие на вызов правоохранители увидели на месте происшествия едва дышащую собаку, похожую на чихуахуа. Животное доставили в клинику, однако спасти его не удалось.

Между тем злоумышленница объяснила свой поступок тем, что якобы собака – "метис". Поэтому она решила таким образом от него избавиться. Женщину госпитализировали в специальное заведение, поскольку у нее заметили признаки психического расстройства.