Ужасный случай произошел на проспекте Александра Поля. К сожалению, спасти собаку не удалось, передает 24 Канал.

Смотрите также В Киеве горело убежище "Котохата": что говорят в полиции

Собаку выбросили из многоэтажки

Местные телеграм-каналы сообщают, что в Днепре женщина из окна 5 этажа выбросила собаку. Инцидент произошел на виду у днепрян, которые были рядом с домом. Они сразу же вызвали на место трагедии правоохранителей.

Когда они прибыли на проспект Александра Поля, то обнаружили едва дышащую собаку, похожую на чихуахуа. Полицейские начали помогать бедному животному и отвезли его в ветеринарную клинику. Но, к сожалению, спасти собачку не удалось – она погибла от полученных травм.

В сети утверждают, что у женщины были признаки психического нарушения. Свой поступок она объяснила тем, что якобы собака – "метис". Поэтому она решила таким образом от него избавиться.

В полиции Днепра в комментарии 24 Канала подтвердили, что такая трагедия действительно произошла в городе. В настоящее время начато досудебное расследование по статье 299 Уголовного кодекса – "Жестокое обращение с животными". К слову, максимальные санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 8 лет.

Женщину госпитализировали в специальное учреждение. Продолжаются следственные действия.

Девушка-подросток жестоко убила кота в Ровенской области

В Ровенской области 13-летняя девушка жестоко убила кота с помощью металлических ножниц и ножа неустановленным способом. После этого она надругалась и расчленила тело животного, отрезав ему уши.

Трагедия произошла еще в октябре 2022 года, однако судебное расследование прошло 29 августа 2023 года. Суд рассмотрел все факты этого дела. Учитывая малолетний возраст, суд утвердил наказание девочке в виде принудительных мер воспитательного характера. Правоохранители вынесли ей предупреждение и передали под наблюдение родителей. Они должны усилить воспитательное влияние и систематически контролировать поведение дочери в течение одного года.