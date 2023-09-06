Девочка признала свою вину и обещала исправиться. Родители в дальнейшем должны усиленно контролировать поведение ребенка.

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Родители должны усилить воспитательное влияние

В октябре 2022 года 13-летняя школьница убила кота с помощью металлических ножниц и ножа убила кота неустановленным способом. После этого девочка надругалась и расчленила тело животного.

После смерти животного с применением жестоких методов с помощью металлических ножниц и ножа она разрезала тело кота и отрезала ему уши.

– говорится в постановлении суда.

Действия семиклассницы подпадают под признаки жестокого обращения с животными, что привело к гибели животного. На заседании ребенок подтвердил, что совершил противоправные действия и искренне раскаялся.

Учитывая малолетний возраст школьницы, суд утвердил наказание девочке в виде принудительных мер воспитательного характера. Правоохранители вынесли ей оговорку и передали под наблюдение родителей. Они должны усилить воспитательное влияние и систематически контролировать поведение дочери в течение одного года.

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