Дівчинка визнала свою провину та обіцяла виправитися. Батьки надалі повинні посилено контролювати поведінку дитини.

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Батьки мають посилити виховний вплив

У жовтні 2022 року 13-річна школярка вбила кота за допомогою металевих ножиць та ножа вбила кота невстановленим способом. Після цього дівчинка поглумилася та розчленувала тіло тварини.

Після смерті тварини із застосуванням жорстоких методів за допомогою металевих ножиць і ножа вона розрізала тіло кота й відрізала йому вуха,

– йдеться в постанові суду.

Дії семикласниці підпадають під ознаки жорстокого поводження з тваринами, що призвело до загибелі тварини. На засіданні дитина підтвердила, що вчинила протиправні дії та щиро розкаялася.

З огляду на малолітній вік школярки, суд затвердив покарання дівчинці у вигляді примусових заходів виховного характеру. Правоохоронці винесли їй застереження та передали під нагляд батьків. Вони повинні посилити виховний вплив та систематично контролювати поведінку доньки протягом одного року.

Інші випадки жорстокого поводження з тваринами