Слідчі Харківської області повідомили про підозру літньому подружжю у вбивстві домашньої тварини.

Дивіться також Гинуть у пекельних муках: львів'яни б'ють на сполох – невідомі масово труять собак

Подружжя жорстоко вбило свою собаку

71 та 81-річні мешканці селища Бабаї позбавили життя собаку за те, що він не лаяв та не захищав домоволодіння.

24 червня чоловік та дружина вирішили вбити тварину, яка утримувалась у них близько 2 років і при чому зробили це надзвичайно жорстоко.

Собаку вішали, били та топили. Коли беззахисна тваринка перестала видавати ознаки життя, її закопали на території дому. 21 липня живодерам повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Що робити, якщо ви стали свідком жорстокого поводження з твариною

Варто зафіксувати це на відео чи фото та викликати поліцію.

В Україні діють статті законів 299 та 89, які забороняють жорстоке поводження з тваринами. Різниця між ними в тому, що стаття 299 передбачає кримінальну відповідальність правопорушника, якщо тварина померла внаслідок насильницьких дій або має тілесні ушкодження. Стаття 8 – це адміністративна відповідальність, якщо тварина жива та немає явних тілесних ушкоджень.

Важливо. Якщо тварина жива, після приїзду поліції вимагайте фіксації правопорушення та вилучення тварини.