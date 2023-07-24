Слідчі Харківської області повідомили про підозру літньому подружжю у вбивстві домашньої тварини.
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Подружжя жорстоко вбило свою собаку
71 та 81-річні мешканці селища Бабаї позбавили життя собаку за те, що він не лаяв та не захищав домоволодіння.
24 червня чоловік та дружина вирішили вбити тварину, яка утримувалась у них близько 2 років і при чому зробили це надзвичайно жорстоко.
Собаку вішали, били та топили. Коли беззахисна тваринка перестала видавати ознаки життя, її закопали на території дому. 21 липня живодерам повідомили про підозру у скоєнні злочину.
Що робити, якщо ви стали свідком жорстокого поводження з твариною
Варто зафіксувати це на відео чи фото та викликати поліцію.
В Україні діють статті законів 299 та 89, які забороняють жорстоке поводження з тваринами. Різниця між ними в тому, що стаття 299 передбачає кримінальну відповідальність правопорушника, якщо тварина померла внаслідок насильницьких дій або має тілесні ушкодження. Стаття 8 – це адміністративна відповідальність, якщо тварина жива та немає явних тілесних ушкоджень.