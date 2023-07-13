Вбивці тварин розкидають отруту там, де якраз гуляють собачники зі своїми улюбленцями. Ні в чому не винні тварини помирають у страшних муках. Ті, кого вдається врятувати, ще довго "встають на лапи" та оговтуються від стресу.

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Достатньо залишків препарату: у Львові труять собак небезпечною речовиною

Волонтерка та кінологиня Валерія хоче надати справі максимального розголосу. Вона розповіла 24 Каналу, що наразі точно знає про 8 випадків отруєння, проте справу подали лише 4 людини. В одному випадку власниця спершу не хотіла звертатися до поліції, тому що в неї немає доказів. Її 2 собаки отруїлися в парку Франка та померли дорогою додому – в них почались сильні судоми.

Постраждалих за всі роки не порахуєш. За останній час з тих, з ким я спілкувалась, 8 собак. Не всі загинули,

– сказала вона.

Власники собак повідомляють про отруєння собак в місті не перший рік. Проте найбільше ситуація набула розголосу після публікації місцевої жительки Катерини Подзігун, яка через догхантерів втратила свою Джетту.

У соціальних мережах вона розповіла про те, що її собака отруївся під час прогулянки у парку Івана Павла ІІ, що на Сихові. Жінка знала про випадки отруєння тварин у Львові й слідкувала за собакою, проте все одно це не врятувало хвостатого члена родини, пише Zaxid.net.

За словами Катерини, 22 червня, коли вони повернулись додому після прогулянки, за 20 хвилин у Джетти почалася блювота. Таке у собак іноді буває, проте згодом собака влігся на ліжко і продовжував блювати, почалось нетримання калу та сечі. Тоді власниця зрозуміла, що щось не так.

Джетта почала вищати. Я зрозуміла, яке це отруєння і яким препаратом. Ми взяли собаку і поїхали в цілодобову ветклініку. Всю дорогу в неї були судоми, вона скавуліла. Це було неможливо слухати. У клініці їй відразу почали давати всі потрібні медикаменти. Стан тварини трохи стабілізували, але за добу вона померла. Добу ми боролися за її життя,

– сказала Катерина Подзігун.

Після смерті собаки Катерина Подзігун поширила допис у соцмережах й зазначила, що шукає свідків.



Катерина та Джетта / Фото із фейсбуку Катерини Подзігун

Мені почали писати, що на Сихові є одна жінка, яка роками цим займається. На мене вийшов Андрій Білинський, він домігся відкриття кримінального провадження, в серпні 2021 року отруїли його собаку. В нього є свідки, що отруту розкидала Алла В. Андрій Білинський теж бачив, як вона розкидала отруту в парку. Але жінку за два роки так і не покарали. Під моїми дописами безліч людей пишуть, що це робить "Алка". Можете відкрито писати, що я звинувачую Аллу В.,

– сказала жінка.

Окрім цього, приблизно в той же період про отруєння собаки повідомили ще 2 жінки. Один собака породи джек-рассел, на жаль, загинув.

Марина Погоріла розповіла, що інцидент трапився 3 липня на Сихові. З її джек-расселом того дня гуляла подруга. Після прогулянки вона привела собаку додому, а сама поїхала в центр. Коли жінки повернулися, то собака не вибіг їх зустрічати, як зазвичай.

Почали його шукати. Побачили в коридорі блювотиння. Зайшли на кухню, він там вже лежав закам'янілий. Було зрозуміло, що це вже все. Але я не могла це сприйняти. Ми поїхали в клініку, я хотіла, щоб лікар подивився. Ми приїхали, ветлікар сказав, що він помер. Ми спочатку думали, що він чимось вдавився. Але лікар сказав, що є всі ознаки отруєння. Ми були в шоковому стані,

– сказала вона.



Собака Марини Погорілої / Фото з групи "Спільнота собачників Львова"

Третю собаку ледь врятували ветеринари. Анастасія Андрес, собака якої теж отруїлась у парку Івана Павла ІІ, розповіла, що постійно слідкувала за собакою і не бачила, щоб він щось підбирав з землі.

Часом достатньо навіть слідів препарату, щоб носом вдихнути отруту. Так нам сказав ветеринар,

– сказала жінка.

Зазначимо, що в групі "Спільнота собачників Львова" про випадки отруєння повідомляють неодноразово впродовж років. А останнім часом дописи знову почастішали. Крім цього, собачники регулярно знаходять в траві дивне м'ясо з таблетками.



Врятована собака Анастасії Андрес / Фото з фейсбука дівчини

Поліція відкрила кримінальне провадження: яке покарання загрожує живодерам

Катерина Подзігун та Анастасія Андрес скаржились, що у поліції спершу відмовлялись відкривати кримінальну справу. Втім, після розголосу в соцмережах, 13 липня у поліції Львівської області повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 ККУ – жорстоке поводження з тваринами.

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили повідомлення про отруєння собаки у Сихівському районі Львова та розпочали перевірку. Крім того, 10 липня до відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 звернулися дві львів’янки, собаки яких загинули. За словами власниць, тварин отруїли,

– повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють усі обставини. Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

Однак Валерія непокоїться, що справу можуть "зам'яти". Оскільки Андрій Білинський, чию собаку Мікусю отруїли ще у 2021 році, не зміг домогтися справедливості. Тоді після розголосу в мережі поліція відкрила справу, опитала декілька свідків й навіть вилучила фарш з ознаками наявності в ньому отрути, після чого скерувала його на проведення експертизи до інституту харчових добавок. На цьому розслідування припинилося.



Собака Мікуся / фото Дивись.Інфо

За словами пана Андрія, він бачив, як вищезгадана комунальниця Алла В. розкидала отруту на Сихові. За його словами, жінку неодноразово "ловили на гарячому" та навіть викликали правоохоронців. Проте вона продовжує вбивати тварин.

Моєї Мікусі вже не повернути, а від дій догхантерші можуть потерпіти ваші улюбленці, а можливо і діти, адже отруту вона розкидає в громадських місцях і не кається, а навпаки розказує, що за пару "рублів" уникне відповідальності,

– сказав Андрій.

13 липня Валерія повідомила, що його справу не доєднали до відкритого кримінального провадження.

Як розпізнати отруєння: основні симптоми та як допомогти улюбленцю

У клініці “Merlion” уточнили, що основними симптомами отруєння є:

анемічність слизових оболонок, поява на них крововиливів;

кровотечі з носа, рота, анального отвору;

пронос і блювота з домішками крові;

загальна слабкість, відмова від їжі;

судоми;

Отрута порушує роботу системи згортання крові. Симптоми проявляються від кількох годин до доби.

При появі будь-якого з вищеперерахованих симптомів потрібно обов'язково дзвонити до ветеринарної клініки. Якщо власник побачив, що тварина щось проковтнула на прогулянці, особливо якщо це має вигляд м'яса чи ковбаси – найчастіша приманка догхантерів, необхідно якнайшвидше привезти тварину у ветеринарну клініку,

– наголосили в клініці.

Чи можна використовувати В6 як антидот

Антидотом є вітамін В6 або піридоксину гідрохлорид, проте ветеринари зазначають, що колоти потрібно лише тоді, коли є підозра на отруєння.

Дозування – 1 мілілітр на 1 кілограм ваги тварини, колоти внутрішньом'язово, а якщо не виходить – під шкіру. Тож варто придбати препарат з розрахунку на вагу свого собаки та тримати "про всяк випадок", щоб у випадку отруєння вколоти чотирилапому та везти у клініку.

Важливо! У випадку отруєння час може йти на години. А якщо це щуряча отрута, В6 не допоможе. Саме тому необхідно негайно звернутися у ветлікарню.

Як виглядає отрута та що робити, якщо побачили її на вулиці

Отрута може бути у вигляді таблеток, або ж навіть порошку чи рожевої рідини. Найчастіше догхантери додають небезпечні препарати у м'ясо чи сосиски. Проте отрута може бути й на траві або у воді.

Валерія наголосила, що отруту у будь-якому випадку не можна чіпати. Необхідно викликати поліцію та знайти на місці 2 свідків. Поліція має вилучити знахідку і якщо там щось є, то повинні задокументувати й дати заявнику документ, що вони прийняли речовину на експертизу.

Собачники закликають жителів Львова не бути байдужими та реагувати на такі випадки. Чим більше буде викликів, тим більше шансів на ретельне розслідування.

Для того, щоб собака не з'їв чи не облизав на вулиці щось не те, перед прогулянкою на нього можна одягнути намордник-корзинку. Проте все ж шанс того, що тваринка може вдихнути небезпечну речовину, залишається.

Як виглядає отрута, яку розкидають у Львові: фото 24 Каналу надала Валерія

Небезпечні місця для вигулу у Львові, де труять собак:

Парк Франка (випадки на собачому майданчику),

Парк Папи Римського,

Стрийський парк,

Стадіон "Україна",

Львівська Політехніка або вулиця Ангеловича,

Кавалерідзе-Полуботка, Сихів.

Величковського,

Рудно, вулиця Шевченка 25,

Маяк, трамвайне депо (маршрут 6),

Виговського, знайдено м'ясо з таблетками всередині,

Ліцей на Караджича (знайдене дивне м'ясо).

Львів'ян закликають звертатись на гарячу лінію міста

Активістка Єва Панцулая просить небайдужих жителів міста звернутись до місцевої влади по допомогу. Принаймні встановити камери на собачих майданчиках, щоб вбивці тварин боялись розкидати там отруту.

Якщо ви є мешканцем/мешканкою Львова, будь ласка, допоможіть нам привернути увагу міста до встановлення камер на собачих майданчиках у парку Культури, парку Івана Франка, парку Івана Павла ІІ та ін. Ми розуміємо, що влада навряд чи виділить кошти на встановлення камер по цілому периметру парків, тому ми просимо встановити відеоспостереження на собачих майданчиках. Це мінімум, який ми можемо зробити для початку,

– сказала Єва.

Що робити: алгоритм дій

зателефонуйте на гарячу лінію міста Львів,

залишіть запит на встановлення камер спостереження на собачих майданчиках у вищевказаних парках та інших місцях вигулу собак.

Номер гарячої лінії. Номер телефону для дзвінків з України: +380 (32) 297 59 11, 15-80. Для дзвінків з-за кордону: +380 (32) 297 59 11.

Варто зазначити, що камери у парках не лише допоможуть захистити тварин від страшної та несправедливої смерті, а й допоможуть знизити ризик злочинності в таких зонах загалом.

Нагадаємо, що у 2021 році Київський апеляційний суд виправдав відомого доґхантера Олексія Святогора. Він відкрито заявляв про те, що знищує безпритульних тварин і не вбачав у своїх звірствах нічого поганого. Це найвідоміший шкуродер в Україні – його підозрюють у жорстокому вбивстві понад 500 безпритульних тварин.