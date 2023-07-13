Убийцы животных разбрасывают яд там, где как раз гуляют собачники со своими любимцами. Ни в чем не повинные животные умирают в страшных муках. Те, кого удается спасти, еще долго "встают на лапы" и приходят в себя от стресса.

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Достаточно остатков препарата: во Львове травят собак опасным веществом

Волонтер и кинолог Валерия хочет дать делу максимальную огласку. Она рассказала 24 Каналу, что точно знает о 8 случаях отравления, однако заявление подали только 4 человека. В одном случае владелица сначала не хотела обращаться в полицию, потому что у нее нет доказательств. Ее 2 собаки отравились в парке Франко и умерли по дороге домой – у них начались сильные судороги.

Пострадавших за все годы не сосчитаешь. За последнее время из тех, с кем я общалась, 8 собак. Не все погибли,

– сказала она.

Владельцы животных сообщают об отравлении собак в городе не первый год. Однако больше всего ситуация получила огласку после публикации местной жительницы Екатерины Подзигун, которая из-за догхантеров потеряла свою Джетту.

В социальных сетях она рассказала о том, что ее собака отравилась во время прогулки в парке Иоанна Павла II на Сихове. Женщина знала о случаях отравления животных во Львове и следила за собакой, однако все равно это не спасло хвостатого члена семьи, пишет Zaxid.net.

По словам Екатерины, 22 июня, когда они вернулись домой после прогулки, через 20 минут у Джетты началась рвота. Такое у собак иногда бывает, однако впоследствии собака легла на кровать и продолжала рвать, у нее началось недержание кала и мочи. Тогда владелица поняла, что что-то не так.

Джетта начала выть. Я поняла, какое это отравление и каким препаратом. Мы взяли собаку и поехали в круглосуточную ветклинику. Всю дорогу у нее были судороги, она скулила. Это было невозможно слушать. В клинике ей сразу начали давать все необходимые медикаменты. Состояние животного немного стабилизировали, но через сутки оно умерло. Сутки мы боролись за ее жизнь,

– сказала Екатерина Подзигун.

После смерти собаки Екатерина Подзигун распространила сообщение в соцсетях и отметила, что ищет свидетелей.



Екатерина и Джетта / Фото из фейсбука Екатерины Подзигун

Мне начали писать, что на Сихове есть одна женщина, которая годами этим занимается. На меня вышел Андрей Билинский, он добился открытия уголовного производства, в августе 2021 отравили его собаку. У него есть свидетели, что яд разбрасывала Алла В. Андрей Билинский тоже видел, как он разбрасывал яд в парке. Но женщину за два года так и не наказали. Под моими сообщениями множество людей пишут, что это делает "Алка". Можете открыто писать, что я обвиняю Аллу В.,

– сказала женщина.

Кроме того, примерно в тот же период об отравлении собак сообщили еще 2 женщины. Одна из собак породы джек-рассел, к сожалению, погибла.

Марина Погорелая рассказала, что инцидент произошел 3 июля на Сихове. С ее джек-расселом в тот день гуляла подруга. После прогулки она привела собаку домой, а сама поехала в центр. Когда женщины вернулись, собака не выбежала их встречать, как обычно.

Начали ее искать. Увидели в коридоре рвоту. Зашли на кухню, она там уже лежала окаменевшая. Было ясно, что это уже все. Но я не могла это принять. Мы поехали в клинику, я хотела, чтобы врач посмотрел. Мы приехали, ветврач сказал, что она умерла. Мы сначала думали, что она чем-то подавилась. Но врач сказал, что есть все признаки отравления. Мы были в шоковом состоянии,

– сказала она.



Собака Марины Погорелой / Фото из группы "Сообщество собачников Львова"

Третью собаку едва спасли ветеринары. Анастасия Андрес, собака которой тоже отравилась в парке Иоанна Павла II, рассказала, что постоянно следила за собакой и не видела, чтобы она что-то подбирала с земли.

Иногда достаточно даже следов препарата, чтобы вдохнуть носом яд. Так нам сказал ветеринар,

– сказала женщина.

Отметим, что в группе "Сообщество собачников Львова" о случаях отравления сообщают неоднократно в течение многих лет. А в последнее время сообщения опять участились. Кроме этого, собачники регулярно находят в траве странное мясо с таблетками.



Спасенная собака Анастасии Андрес / Фото из фейсбука девушки

Полиция открыла уголовное производство: какое наказание грозит живодерам

Екатерина Подзигун и Анастасия Андрес жаловались, что в полиции сперва отказывались возбуждать уголовное дело. Впрочем, после огласки в соцсетях 13 июля в полиции Львовской области сообщили, что возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 299 УКУ – жестокое обращение с животными.

Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили сообщения об отравлении собаки в Сиховском районе Львова и приступили к проверке. Кроме того, 10 июля в отдел полиции №2 Львовского районного управления полиции №2 обратились две львовянки, собаки которых погибли. По словам владелиц, животных отравили,

– сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что правоохранители ведут следственные действия и устанавливают все обстоятельства. Злоумышленникам грозит ограничение свободы сроком от одного до трех лет или лишение свободы сроком от двух до трех лет.

Однако Валерия опасается, что дело могут "замять". Поскольку Андрей Билинский, чью собаку Микусю отравили еще в 2021 году, не смог добиться справедливости. Тогда после огласки в сети полиция открыла дело, опросил несколько свидетелей и даже изъяла фарш с признаками наличия в нем яда, после чего направила его на проведение экспертизы в институт пищевых добавок. На этом расследование прекратилось.



Собака Микуся / фото Дивись.Інфо

По словам господина Андрея, он видел, как вышеупомянутая коммунальщица Алла В. разбрасывала яд на Сихове. По его словам, женщину неоднократно "ловили с поличным" и даже вызывали правоохранителей. Однако она продолжает убивать животных.

Мою Микусю уже не вернуть, а от действий догхантерши могут пострадать ваши любимцы, а возможно и дети, ведь яд она разбрасывает в общественных местах и не раскаивается, а наоборот рассказывает, что за пару "рублей" избежит ответственности,

– сказал Андрей.

13 июля Валерия сообщила, что его дело не присоединили к открытому уголовному производству.

Как распознать отравление: основные симптомы и как помочь любимцу

В клинике Merlion уточнили, что основными симптомами отравления являются:

анемичность слизистых, появление на них кровоизлияний;

кровотечения из носа, рта, анального отверстия;

понос и рвота с примесями крови;

общая слабость, отказ от еды;

судороги.

Яд нарушает работу системы свертывания крови. Симптомы проявляются от нескольких часов до суток.

При появлении какого-либо из вышеперечисленных симптомов нужно обязательно звонить в ветеринарную клинику. Если владелец увидел, что животное что-то проглотило на прогулке, особенно если это выглядит как мясо или колбаса – самая частая приманка догхантеров, необходимо как можно быстрее привезти животное в ветеринарную клинику,

– отметили в клинике.

Можно ли использовать В6 как антидот

Антидотом является витамин В6 или пиридоксина гидрохлорид, однако ветеринары отмечают, что колоть нужно только тогда, когда есть подозрение на отравление.

Дозировка – 1 миллилитр на 1 килограмм веса животного, колоть внутримышечно, а если не получается – под кожу. Поэтому стоит приобрести препарат в расчете на вес своей собаки и держать "на всякий случай", чтобы в случае отравления вколоть четырехлапому и везти в клинику.

Важно! В случае отравления время может идти на часы. А если это крысиный яд, В6 не поможет. Именно поэтому необходимо немедленно обратиться в ветбольницу.

Как выглядит яд и что делать, если увидели его на улице

Яд может быть в виде таблеток или даже порошка, или розовой жидкости. Чаще всего догхантеры добавляют опасные препараты в мясо или сосиски. Однако яд может быть и на траве или воде.

Валерия подчеркнула, что яд в любом случае нельзя трогать. Необходимо вызвать полицию и найти на месте двух свидетелей. Полиция должна изъять находку, и если там что-то есть, то должны задокументировать и дать заявителю документ, что они взяли вещество на экспертизу.

Собачники призывают жителей Львова не быть безразличными и реагировать на такие случаи. Чем больше будет вызовов, тем больше шансов на тщательное расследование.

Для того чтобы собака не съела или не облизала на улице что-то не то, перед прогулкой на нее можно надеть намордник-корзинку. Однако все же шанс того, что животное может вдохнуть опасное вещество, остается.

Как выглядит яд, который разбрасывают во Львове: фото 24 Каналу предоставила Валерия

Опасные места для выгула во Львове, где травят собак:

Парк Франко (случаи на собачьей площадке),

Парк Папы Римского,

Стрийский парк,

Стадион "Украина",

Львовская Политехника или улица Ангеловича,

Кавалеридзе-Полуботка, Сихов.

Величковского,

Рудно, улица Шевченко 25,

Маяк, трамвайное депо (маршрут 6),

Выговского, найдено мясо с таблетками внутри,

Лицей на Караджича (найденное странное мясо).

Львовян призывают обращаться на горячую линию города

Активистка Ева Панцулая просит неравнодушных жителей города обращаться к местным властям за помощью. По крайней мере, установить камеры на собачьих площадках, чтобы убийцы животных боялись разбрасывать там яд.

Если вы являетесь жителем/жительницей Львова, пожалуйста, помогите нам привлечь внимание города к установке камер на собачьих площадках в парке Культуры, парке Ивана Франко, парке Ивана Павла II и др. Мы понимаем, что власти вряд ли выделят средства на установку камер по целому периметру парков, поэтому мы просим установить видеонаблюдение на собачьих площадках. Это минимум, который мы можем сделать для начала,

– сказала Ева.

Что делать: алгоритм действий

позвоните на горячую линию города Львов,

оставьте запрос на установку камер наблюдения на собачьих площадках в вышеуказанных парках и других местах выгула собак.

Номер горячей линии. Номер телефона для звонков из Украины: +380(32) 297 59 11, 15-80. Для звонков из-за границы: +380(32) 297 59 11.

Стоит отметить, что камеры в парках не только помогут защитить животных от страшной и несправедливой смерти, но и снизят риск преступности в таких зонах в целом.

Напомним, что в 2021 году Киевский апелляционный суд оправдал известного догхантера Алексея Святогора. Он открыто заявлял о том, что уничтожает бездомных животных, и не видел в своих зверствах ничего плохого. Это самый известный живодер в Украине – его подозревают в жестоком убийстве более 500 бездомных животных.