Это решение суда означает, что вердикт первой инстанции остался неизменным. Показательно, что ни Святогор, ни его адвокат на рассмотрение не пришли.

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Активисты вышли на протест

Как сообщает телеграм-канал "Новости сейчас", такое решение возмутило зооактивистов, и они зажгли файеры под стенами суда. Кроме того, люди планируют подавать жалобу в Кассационный суд.



Ни Святогор, ни его адвокат на заседание не пришли / Фото из фейсбука FreeAnimals



Зоозащитники зажгли файеры под судом из-за оправдания Святогора / Фото из телеграм-канала "Новости сейчас"

Скандальное оправдание живодера

Сначала оправдательный приговор Святогору вынес Шевченковский районный суд. Это произошло 18 января 2021 года.

В частности, живодеру инкриминировали пропаганду насилия над животными. Ведь в соцсетях злоумышленник распространял неприемлемый контент с призывами к уничтожению братьев наших меньших.

Впрочем, несмотря на собранные следователями и прокурорами доказательства, суд назвал их недостаточными.

Кто такой Святогор Этот живодер является едва ли не самым известным в Украине. Он отрыто заявлял о том, что уничтожает бездомных животных и не усматривал в своих зверствах ничего плохого. По словам догхантера, так он якобы ограждает людей от нападений собак, а самих животных "спасает" от голодной смерти. В феврале 2019 года неизвестные напали на Святогора и Этот живодер является едва ли не самым известным в Украине. Он отрыто заявлял о том, что уничтожает бездомных животных и не усматривал в своих зверствах ничего плохого. По словам догхантера, так он якобы ограждает людей от нападений собак, а самих животных "спасает" от голодной смерти. В феврале 2019 года неизвестные напали на Святогора и проломили ему череп . После этого он перенес сложную операцию.

Активисты зажгли файеры под судом из-за решения по Святогору: видео

Текст публикаций UAnimals, "Новостей сейчас":

Суд оправдал живодера Святогора. Сегодня, 29 ноября, Киевский апелляционный суд решил оставить неизменным решение суда первой инстанции, чем оправдал живодера Алексея Святогора. Кстати, обвиняемый и его адвокат даже не пришли на заседание…

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Киевский апелляционный суд оставил живодера Святогора на свободе. Сегодня в Киевском апелляционном суде оглашали приговор догхантеру Алексею Святогору. Под судом собрались представители общественности, которые требуют наказать Святогора за жестокость в отношении животных. В знак протеста активисты зажгли файеры.

По результатам заседания Алексей Святогор оправдан Апелляционным судом Киева и остается на свободе. Зоозащитники обещают подавать жалобу в Кассационный суд.