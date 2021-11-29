Це рішення суду означає, що вердикт першої інстанції залишився незмінним. Показово, що ні Святогор, ні його адвокат на розгляд не прийшли.

До теми Доґхантер Святогор пригрозив зоозахисникам розправою: активіст показав доказ

Активісти вийшли на протест

Як повідомляє телеграм-канал "Новини наразі", таке рішення обурило зооактивістів, і вони запалили фаєри під стінами суду. Крім того, люди планують подавати скаргу в Касаційний суд.



Ні Святогор, ні його адвокат на засідання не прийшли / Фото з фейсбуку FreeAnimals



Зоозахисники запалили фаєри під судом через виправдання Святогора / Фото з телеграм-каналу "Новини наразі"

Скандальне виправдання шкуродера

Спершу виправдальний вирок Святогору ухвалив Шевченківський районний суд. Це відбулося 18 січня 2021 року.

Зокрема, шкуродеру інкримінували пропаганду насильства над тваринами. Адже у соцмережах зловмисник поширював неприйнятний контент із закликами до знищення братів наших менших.

Втім, попри зібрані слідчими та прокурорам докази, суд назвав їх недостатніми.

Хто такий Святогор Цей шкуродер є чи не найвідомішим в Україні. Він відрито заявляв про те, що знищує безпритульних тварин і не вбачав у своїх звірствах нічого поганого. За словами доґхантера, так він нібито убезпечує людей від нападів собак, а самих тварин "рятує" від голодної смерті. У лютому 2019 року невідомі напали на Святогора та Цей шкуродер є чи не найвідомішим в Україні. Він відрито заявляв про те, що знищує безпритульних тварин і не вбачав у своїх звірствах нічого поганого. За словами доґхантера, так він нібито убезпечує людей від нападів собак, а самих тварин "рятує" від голодної смерті. У лютому 2019 року невідомі напали на Святогора та проломили йому череп . Після цього він переніс складну операцію.

Активісти запалили фаєри під судом через рішення щодо Святогора: відео

Текст публікацій UAnimals, "Новин наразі":

Суд виправдав живодера Святогора. Сьогодні, 29 листопада, Київський апеляційний суд вирішив залишити незмінним рішення суду першої інстанції, чим виправдав шкуродера Олексія Святогора. До речі, обвинувачуваний та його адвокат навіть не прийшли на засідання…

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Київський апеляційний суд залишив шкуродера Святогора на волі. Сьогодні в Київському апеляційному суді оголошували вирок доґхантеру Олексію Святогору. Під судом зібралися представники громадськості, які вимагають покарати Святогора за жорстокість стосовно тварин. На знак протесту активісти запалили фаєри.

За результатами засідання Олексій Святогор виправданий Апеляційним судом Києва й залишається на волі. Зоозахисники обіцяють подавати скаргу в Касаційний суд.