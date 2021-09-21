Громадський активіст та колишній голова Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов зауважив, що погрози Святогор активно розсилає з особистого профілю, а також з акаунтів своєї мережі ботів.

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Наступними жертвами душогуба можуть стати люди

За словами Фірсова, Святогор – відвертий маніяк, який представляє загрозу для суспільства.

Ми це чітко розуміли. Тому й виходимо на акцію, розуміючи, що наступними жертвами після тварин можуть стати люди,

– зауважив активіст.

Через це він закликав втрутитися в ситуацію нового міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та генеральну прокурорку Ірину Венедіктову. Відповідні заяви їм уже подані.

Святогор наговорив собі на термін

Фірсов також підкреслив, що залякування з боку шкуродера вже можна вважати кримінальним злочином. Адже він погрожує життю та здоров'ю громадян.

"Попереджаємо, якщо ще один активіст отримає хоч одну погрозу – про збоченця Святогора дізнаються не тільки в Україні, але й у світі… Ми не будемо терпіти погрози та нахабство Святогора. За всі свої вчинки та слова треба буде відповідати", – підсумував активіст, пообіцявши, що доб'ється, аби Святогор опинився за ґратами.

Кого доґхантер обрав собі у "жертви"

В одному із коментарів у фейсбуці Святогор пригрозив, що активістку Євгенію Прокопенко "невідомі зловмисники поріжуть будівельним ножем". Таким чином він хоче зробити із жінки "заручницю", аби її однодумці теж відмовилися від акцій боротьби за права тварин.



Допис Святогора із погрозами активісту / Скриншот Єгора Фірсова

Головне про Олексія Святогора:

Доґхантера Святогора затримали 8 червня 2019 року, до того він був у розшуку.

За інформацією зоозахисників, він є найбільш жорстоким вбивцею тварин, який позбавив життя понад 500 живих істот.

Однак затримали його не за розправи, а через рекламу своїх вчинків і поширення матеріалів, які пропагують таку діяльність.

Шевченківський суд 18 січня виправдав Святогора, заявивши, що в його діях немає складу кримінального злочину.

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Текст публікації Єгора Фірсова:

Минулого разу я писав про жорстокого вбивцю собак Олексія Святогора. Який безжально замучив тисячі хвостатих, даючи їм препарат, який викликає судоми і згодом болісну смерть.

Як і очікували, Олексій Святогор активно продовжив кампанію по залякуванню активістів. Тепер він пише нам відверті погрози, не боючись робить це зі свого особистого акаунта, а також з акаунта ботів. Погрожує, що "невідомі" зловмисники поріжуть ножем, якщо продовжимо ходити на акції.

Звичайно, ми чітко розуміли, що маємо справу з відвертим маніяком, який представляє загрозу для суспільства. Саме тому ми і виходимо на акцію, розуміючи, що наступними жертвами після тварин - можуть стати і люди.

Ми звертаємося із заявами до правоохоронних органів. До нового Міністра внутрішніх справ - Дениса Монастирського, до Генпрокурора.

Подібні погрози – це також кримінальне правопорушення. Просимо правоохоронні органи відкрити кримінальні провадження за фактом погроз життю та здоров‘ю. А також взяти це розслідування під особистий контроль.

Попереджаємо, якщо ще один активіст отримає хоч одну погрозу - про збоченця Святогора дізнаються не тільки в Україні, але і у світі.

Ми будемо розсилати релізи іноземними мовами до світових ЗМІ та в міжнародні організації. Те дикунство, яке вчиняв і вчиняє Святогор і його безкарність - їх точно шокує!

Ми не будемо терпіти погрози та нахабство Святогора. За всі свої вчинки та слова треба буде відповідати. Він напевно звик, що його жертви, безпорадні тварини не здатні дати відсіч. Але це не той випадок. На злочинців чекає в’язниця і ми доведемо цю справу до кінця.