Як зазначили жителі житлового комплексу, встановити, чи є пігулки отруйними, встановити неможливо. Оскільки невідомий хитрістю зумів забрати "пригощання" після розголосу.

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Втім, одну пігулку все ж таки змогли відправити на експертизу.

Один пес встиг з'їсти

Як розповіла у фейсбуці користувачка з нікнеймом Argentina Argentina, шматки ковбаси з пігулками побачили співробітники кафе, яке розташоване неподалік. Вони ж викликали поліцію та звернулися до ЖЕКу, аби отримати відео з камер спостереження.

Інформація про небезпечну знахідку миттєво розповсюдилася соцмережами.

Через це невідомий до приїзду копів побіг до кафе та забрав всю знайдену ковбасу під приводом того, що віднесе її на експертизу.

Втім, собака однієї з місцевих мешканок встиг пожувати шмат ковбаси. У тварини відібрали їжу та вкололи їй антидот. Вона перебуває під наглядом.

Таблетку з ковбаси відправили спеціалістам.



На території ЖК Комфорт Таун немає бездомних собак – це цілеспрямоване посягання на домашніх улюбленців. Коли ви бачите і читаєте про те, як жорстокі з безхатьками, і думаєте, що вас і вашу домашню й улюблену собаку це не торкнеться, так ось, це стосується кожного,

– підкреслила жінка.

У поліції, за словами жителів ЖК, довго не хотіли реагувати на інцидент. Згодом, завдяки колективним зверненням, правоохоронці все ж прибули на місце інциденту. Однак невідомо, чи порушили слідчі кримінальну справу.