Как отметили жители жилого комплекса, установить, являются ли таблетки ядовитыми, невозможно. Поскольку неизвестный хитростью сумел забрать "угощение" после огласки.

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Впрочем, одну пилюлю все же смогли отправить на экспертизу.

Одна собака успела съесть

Как рассказала в фейсбуке пользовательница с никнеймом Argentina Argentina, куски колбасы с таблетками увидели сотрудники кафе, которое расположено неподалеку. Они же вызвали полицию и обратились в ЖЭК, чтобы получить видео с камер наблюдения.

Информация об опасной находке мгновенно распространилась по соцсетям.

Из-за этого неизвестный до приезда копов побежал к кафе и забрал всю найденную колбасу под предлогом того, что отнесет ее на экспертизу.

Впрочем, собака одной из местных жительниц успела пожевать кусок колбасы. У животного отобрали еду и вкололи ему антидот. Оно находится под наблюдением.

Таблетку из колбасы отправили специалистам.

На территории ЖК Комфорт Таун нет бездомных собак – это целенаправленное посягательство на домашних любимцев. Когда вы видите и читаете о том, как жестоки с бездомными, и думаете, что вас и вашу домашнюю и любимую собаку это не коснется, так вот, это касается каждого,

– подчеркнула женщина.

В полиции, по словам жителей ЖК, долго не хотели реагировать на инцидент. Впоследствии, благодаря коллективным обращениям, правоохранители все же прибыли на место инцидента. Однако неизвестно, возбудили ли следователи уголовное дело.