Информацию о пропаже животного разместили в сети, и она мгновенно "разлетелась". Левчика разыскивали как работники мэрии, так и неравнодушные львовяне. Наконец его нашли на улице.

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Что испугало Левчика

Причиной для исчезновения Левчика, вероятно, стали взрывы. В тот день Служба безопасности проводила в центре Львова учения. Не обошлось без массовой эвакуации и суеты, которые могли напугать кота.

"По легенде, несколько условных террористов проникли во Львовский городской совет и заложили 4 взрывчатки. Одна из них сработала между этажами, вторая – во дворике городского совета, чем отвлекла внимание", – пояснила пресс-секретарь СБУ во Львовской области Роксолана Яворская.

Львовяне присоединились к поискам

В мэрии попросили львовян помочь с поисками Левчика. Искали весь день и даже ночью по всему городу.

Кота Левчика искали всем городом / Фото из инстаграма lvivcitycat

"Поступило сообщение на "Горячую линию города" о том, что якобы видели такого кота на Сыхове. Я должен был в 11 часов сесть в свое авто. Нашел кота, но то был не Левчик, потому что порода очень распространенная. Таких котов много, что осложнило поиски", – рассказал руководитель Администрации городского головы Львова Евгений Бойко.

У кота Левчика есть собственный профиль в инстаграме. В сториз выложили видео, как его вытаскивают из-под веранды.

Только что увидела его из окна ратуши – побежала. Он был на площади Рынок, прятался под верандой. Нам пришлось нелегко, потому что он был очень напуган, но он наконец дома – это главное,

– отметила ведущая специалистка Администрации городского головы Львова Анастасия Булат.

История Левчика

Кот во Львовском горсовете появился в сентябре 2020 года. Он залез на дерево возле кабинета городского головы и не мог спуститься. Ему помогли и начали искать хозяев. Впрочем, котик был бездомным, жил на площади Рынок и питался в местных ресторанах.

Кошачий мэр Львова встречает официальные делегации / Фото из инстаграма lvivcitycat

Малого оставили в мэрии Львова. Назвали Левчиком и назначили на должность главного кота города. С тех пор у него началась сладкая жизнь в приемной мэра. Он встречает официальные делегации и "ведет" инстаграм, где имеет уже более 4 тысяч подписчиков.

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