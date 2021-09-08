Левчик живет в горсовете в течение года. Львовяне часто называют его "кошачьим мэром" города.
К теме Потерялся кошачий мэр Львова Левчик: мог испугаться взрыва
Левчик наконец нашелся
Во Львове 7 сентября потерялся кот Левчик, который живет в горсовете. Вероятно, его напугал взрыв, который прогремел во время антитеррористических учений в мэрии. Городской голова Андрей Садовый призвал львовян помочь в поисках кота.
Директор департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко 8 сентября сообщил, что Левчик наконец нашелся.
Андрей Садовый Ваше поручение выполнено! Левчик дома. Спасибо всем кто помогал искать,
– отметил Бойко.
Левчик вернулся в мэрию / Фото Евгения Бойко
По информации "Depo.Львов", Левчика нашла работница управления внутренней политики Анастасия Булат. Он сидел под террасой одного из ресторанов на площади Рынок, неподалеку от мэрии.
Котик был голоден и очень напуган. Однако, к счастью, с Левчиком ничего плохого не случилось. Он уже был у ветеринара, и врач сказал, что с животным все хорошо.
Котика нашли под террасой кафе на площади Рынок / Скриншот со страницы lvivcitycat
Коротко о кошачьем мэре Львова
- Котик официально поселился во Львовском горсовете 15 сентября 2020 года.
- Накануне он не смог самостоятельно слезть с дерева неподалеку от балкона Андрея Садового.
- Животному подставили палку и помогли забраться в горсовет.
- Сначала в городе пытались найти владельцев котика, однако ничего не удалось.
- Имя четвероногому выбрали вместе с львовянами.
- Левчик имеет страницы в соцсетях. Он поздравляет горожан с праздниками в инстаграме и заставляет улыбаться в тиктоке.
- Кроме этого, котик является одним из тех, кто принимает официальные делегации.