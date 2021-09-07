Животное занимает должность кошачьего мэра Львова. Об исчезновении Левчика написал глава города Андрей Садовой, пообещав подарок тому, кто найдет кота.

К теме Во Львове СБУ эвакуировала работников городского совета из-за антитеррористических учений

Просят распространять информацию

Также он попросил сообщить всех, кто видел или знает, где находится Левчик. Это можно сделать, позвонив на номер +380 322 975 905 или написать на фейсбук Андрея Садового .

Тому, кто найдет кошачьего мэра, обещают хорошее вознаграждение. Также мэр Львова попросил распространить эту информацию.

Что известно о кошачьем мэре

О том, что Левчик будет жить в горсовете, сообщили еще 15 сентября 2020 года. Накануне он не смог самостоятельно слезть с дерева неподалеку от балкона Андрея Садового.

Ему помогли забраться в горсовет по палке. Сначала искали владельцев, однако это не удалось. Имя четвероногих выбрали вместе с львовянами.

После этого Левчик завел свои соцсети. Он приветствует львовян с праздниками в инстаграме и заставляет улыбаться в тиктоке . Кроме этого, один из тех, кто принимает официальные делегации.

Интересно Садовой объяснил, почему кошачьего мэра Львова не планируют стерилизовать: смешное видео

Трудовые будни кошачьего мэра Львова / Фото из инстаграма lvivcitycat

Читайте полный текст сообщения Андрея Садового:

Друзья, потерялся наш кот Левчик.

Возможно, он испугался взрыва, который прогремел сегодня во время антитеррористических учений в городском совете.

Если кто-то видел, или знает где он, звоните +380 322 975 905

Или пишите сюда.

Тому кто найдет, обещаем хороший подарок!)

Просьба поделиться этим сообщением!