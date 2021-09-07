Тварина обіймає посаду котячого мера Львова. Про зникнення повідомив у своєму фейсбуці мер Андрій Садовий.

До теми У Львові СБУ евакуювала працівників міської ради через антитерористичні навчання

Просять поширювати інформацію

Мер попросив усіх, хто бачив або знає місце перебування Левчика, повідомити. Це можна зробити зателефонувавши на номер +380 322 975 905 або написати на фейсбук Андрія Садового.

Тому, хто знайде котячого мера, обіцяють хорошу винагороду. Також мер Львова попросив поширювати цю інформацію.

Що відомо про котячого мера

Про те, що Левчик буде жити у міськраді повідомили ще 15 вересня 2020 року. Напередодні він не зміг самотужки злізти з дерева неподалік від балкона Андрія Садового.

Йому допомогли забратися до міськради по палиці. Спершу шукали власників, однак це не вдалося. Ім'я чотирилапому обрали разом із львів'янами.

Після цього Левчик завів свої соцмережі. Він вітає Львів'ян зі святами в інстаграмі та змушує посміхатися в тіктоці. Окрім цього, є одним із тих, хто приймає офіційні делегації.

Трудові будні котячого мера Львова / Фото з інстаграму lvivcitycat

Читайте повний текст допису Андрія Садового:

Друзі, загубився наш кіт Левчик.

Можливо він налякався вибуху, який пролунав сьогодні під час антитерористичних навчань у міській раді.

Якщо хтось бачив, чи знає де він, телефонуйте +380 322 975 905

Або пишіть сюди.

Тому хто знайде, обіцяємо гарний подарунок!)

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