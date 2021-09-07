СБУ проводить навчання 7 вересня. Мета – перевірка взаємодії силовиків, ДСНС та інших спецслужб в умовах потенційної терористичної загрози.

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Під час антитерористичних навчань окремі території у Львові обмежили. Також у людей перевіряють документи та стежать за доглядом транспорту. Тому СБУ просить громадян мати зі собою паспорти. Навчання відбувається у межах закону та безумовним дотриманням прав людини.

У Львові СБУ проводить антитерористичні навчання / Фото "Твого Міста" та "Варти 1"

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич написав, що о 10 годині вже було чути звуки схожі на постріли та вибухи. У мережі опублікували фото, де видно багато людей, які прийшли стежити за діями службовців.

Повідомляють, що на місці працювали рятувальники, медики і поліція. Територію навколо Львівської міськради загородили.